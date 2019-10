Spacig aussehender VW in Wien-Döbling entdeckt

Am Donnerstag stieß ein "Heute"-Leserreporter auf ein ungewöhnlich aussehendes Auto der Marke VW. Ob es sich um einen Prototyp handelt, ist nicht klar.

"Heute"-Leserreporter Thomas machte am Donnerstag eine richtig ungewöhnliche Entdeckung: In Wien-Döbling fand er ein silbernes Auto der Marke VW, das an einem Parkplatz abgestellt war.Das außergewöhnliche daran ist die spacige und schnittige Form des Autos, das ein wenig an ein Insekt erinnert und minimalistisch anmutet. Sogar die Räder sind durch die Karosserie abgedeckt.Ob es sich hierbei um einen VW-Prototyp handelt, wie der Leserreporter vermutet, ist nicht bekannt.