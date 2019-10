Sperma-Boost: Wie Pasta der Potenz hilft

Tomatensauce ist gut für die Spermienqualität. Zu diesem Ergebnis gelangt eine neue Studie.

Spaghetti sind ein einfacher Küchen-Klassiker, der nie aus schon aus Gründen der geschmacklichen Vielfalt nie der Mode kommt. Männer haben jedoch einen guten Grund, vermehrt auf Tomatenmark als Basis zu setzen. In Europa sinkt aufgrund von Umwelteinflüssen, Schadstoffen, Übergewicht, Tabak- und Alkoholkonsum die Spermienqualität. Mit einer ausgewogenen Ernährung kann man dem entgegennehmen.Eine neue Studie hat die Wirkung von Tomatenmark auf die Potenz bewiesen. Der Stoff, der für den Effekt verantwortlich ist, nennt sich Lyptokin. Dieser hat daneben mehrere positive Eigenschaften: So schützt das Herz, die Gefäße und die Zellen. Er ist zudem verantwortlich für die rote Farbe der Tomaten und kommt auch in Wassermelonen und Papaya vor.Der Haken: Der Körper kann den Stoff nur schwer aufnehmen. Daher muss eine dementsprechende Menge konsumiert werden, bis eine merkliche Wirkung einsetzt.Die Menge würde vermutlich den Tagesbedarf einer Durchschnittsperson weit überschreiten - auch Pastaliebhaber werden sich schwer damit tun zwei Kilogramm Tomaten täglich zu essen. Deswegen ersetzten die Wissenschaftler während des Experiments das Tomatenmark durch Nahrungsergänzungsmittel."Lykopin wurde schon in mehreren Studien mit einer Verbesserung der Samenqualität in Verbindung gebracht. Die aktuelle Untersuchung ist vor allem wegen der Methode interessant, weil eben auch eine Placebo-Gruppe abgetestet wurde", schildert der Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe.Es gibt drei Kriterien, nach denen man die Qualität der Spermien misst: die Beweglichkeit, die Anzahl und das Aussehen. Auf die Menge hatte das Tomatenmark keinen Einfluss, aber auf die Beweglichkeit und das Aussehen.