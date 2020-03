Spielt deutsche Liga im EM-Modus Saison fertig?

Die Corona-Krise lässt den Fußball ruhen. Die deutsche Bundesliga überlegt auf Hochtouren, wie die Saison noch fertig gespielt werden kann. Diese drei Modelle werden angedacht.

Wie kann die deutsche Bundesliga trotz der Corona-Pandemie ihre Saison, neun Runden sind noch ausständig, fertig spielen? Laut "SPORTBUZZER" liegen drei Szenarien am Tisch:Sowohl die deutschen Bundesliga als auch die 2. Liga spielen jeden Tag an den jeweiligen Heimstandorten. Nur zwei Tage später müssten die Klubs bereits wieder ran – die Saison könnte somit in nur 16 Tagen abgeschlossen werden.Der Rest der Saison wird in "englischen Wochen", heißt mit Spielen am Wochenende und auch unter der Woche, absolviert. In vier Wochen wäre der Spuk somit wieder vorbei.Die ungewöhnlichste Variante. Laut "SPORTBUZZER" soll die Liga dabei fixe Austragungsorte in allen Regionen festlegen, zum Beispiel München für den Süden oder Hamburg für den Norden. An diesen Orten wird der Rest der Saison dann mit mehreren Spielen an einem Tag durchgepeitscht – ähnlich dem Modus bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft.Hotels sollen dabei exklusiv für die Fußballvereine vergeben werden, die nur für das Spiel ins Stadion fahren und dann sofort wieder zurück in das Hotel – Kontakte mit anderen Menschen sollen somit völlig ausbleiben.Am 31. März setzt sich die deutsche Liga erneut mit den Klubvertretern an einen (virtuellen) Tisch. Die Modelle sollen dann besprochen und möglicherweise bereits eine Entscheidung gefällt werden.