SP-Chefin: 'Wer ÖVP wählt, bekommt FPÖ-Politik'

Bei der Präsentation des SPÖ-Programms zur Nationalratswahl 2019 ließ Spitzenkandidatin Pamela-Rendi Wagner kein gutes Haar an der letzten Bundesregierung.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda präsentierten am Freitag das Wahlprogramm zur Nationalratswahl 2019.Dabei kritisierte die 48-Jährige die zerbrochene türkis-blaue Koalition scharf und betonte auch, dass ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Nobert Hofer nichts aus der Ibiza-Affäre und den "Einzelfällen" gelernt haben."Im Gegenteil: ÖVP und FPÖ plakatieren, dass sie ihren Weg fortsetzen wollen. Wenn es nach ihnen geht, ist Schwarz-Blau nach dem 29.9. paktiert. Das zeigt: Wer ÖVP wählt, bekommt FPÖ-Politik. Und wer das nicht will, den möchte ich davon überzeugen, die SPÖ zu wählen", so Rendi-Wagner.Gleichzeitig warnte die Spitzenkandidatin der SPÖ auch vor einer "schwarz-blauen Politik der Spaltung, des Sozialabbaus, der 'Einzelfälle' und der Korruption" warnt.Rendi-Wagner: "Ich will das verhindern! Ich kämpfe für einen Politikwechsel in Richtung Menschlichkeit, Zusammenhalt und sozialen Ausgleich und für ein sozial, wirtschaftlich und ökologisch starkes Österreich.Die SPÖ-Chefin werde in den kommenden Wochen "alles tun, um die Menschen davon zu überzeugen, mir und der Sozialdemokratie ihr Vertrauen zu geben.""Wir wollen die Fortsetzung von Schwarz-Blau nicht. Die FPÖ hat auf der Regierungsbank nichts verloren", erklärte Rendi-Wagner in ihrer Ansprache.Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda betonte, dass das 163 Seiten starke SPÖ-Wahlprogramm die Vorhaben der SPÖ für die kommende Legislaturperiode umfasse, die sowohl die Wirtschaft als auch den Sozialbereich stärken.