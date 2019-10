Sport-Kommentator Polzer wird jetzt ORF-Quizmaster

Der ORF will mit einer neuen Quizsendung im Vorabendprogramm die Quoten steigern. Moderiert wird das Format von Oliver Polzer.

Oliver Polzer ist bekannt als Fußball- und Ski-Kommentator. Kalt lässt der 46-Jährige dabei kaum jemanden. Polzer ist ein "Reibebaum", wie er selbst sagt (siehe ganz unten). Seine emotionale Herangehensweise empfinden manche als unterhaltsam, andere als nervend. Letztere tun ihren Unmut auch gerne via Social Media kund, wenn der Wiener etwa ein Ländermatch kommentiert.Der "Reibebaum" unter den ORF-Sportreportern soll nun zum Quotenhit werden. Polzer moderiert das neue Vorabendquiz auf ORF 1. Am 2. Dezember 2019 fällt der Startschuss.Gesendet wird "Q1 Ein Hinweis ist falsch" wochentags um 18:40 Uhr. Der ORF bewirbt das neue Programm als "die richtige Mischung aus Kombination, Konzentration, Wissen und Risiko"."Kandidatinnen und Kandidaten ab sofort gesucht!", ist auf der Homepage zu lesen. Zwei davon müssen in der Sendung dann stets als Team unter vier Aussagen die falsche finden.Hintergrund der Vorabend-Änderung sind die fallenden Quoten des Senders.