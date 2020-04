Sportminister Kogler erklärt, was nun erlaubt ist

Österreich fährt wieder hoch - auch im Sport! Aber welche Sportarten sind erlaubt, wo gibt es weiterhin Einschränkungen? Sportminister Werner Kogler gibt Antworten.

In der ORF-Sendung "Sport am Sonntag" stellte sich der Grünen-Politiker den Fragen von Hobbysportlern und Funktionären. Die für Sportler erfreuliche Nachricht: Ab 1. Mai werden die Corona-Einschränkungen schrittweise gelockert. Weniger erfreulich: Ganz ohne Einschränkungen wird es auch weiterhin nicht gehen.Ab dem 1. Mai sind etwa Sportarten wie Tennis oder Golf als Freiluft-Aktivität wieder möglich. Ab dem 15. Mai werden auch die Fußball-Plätze wieder für Trainings mit dem Ball zugänglich sein. "Wichtig ist immer, die Zwei-Meter-Abstandsregel einzuhalten", mahn Kogler.Daher sind Hallen-Sportarten noch länger kein Thema. "Ab 29. Mai wollen wir Trainings von Indoor-Sportarten zulassen", erklärt Kogler. Das sei abhängig von den weiteren Entwicklungen der Corona-Zahlen. Wettkämpfe mit Körperkontakt werde es aber noch länger nicht geben. "Wir können Körperkontakt nur zulassen, wenn gesichert ist, dass die Betreffenden aus dem gleichen Haushalt kommen oder nachweislich nicht infiziert sind."Das sei auch der Grund, warum die Bundesliga wohl noch im Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen wird, die unteren Ligen aber nicht. "Man benötigt Test-Kapazitäten, muss das alles auch selbst durchführen. Es ist alles nur mit großen Aufwand umsetzbar und erzeugt Mehrkosten."Daher ist auch der Formel-1-Saisonauftakt in Spielberg am 5. Juli für Kogler vorstellbar, wenn die Teams der PS-Königsklasse die Auflagen erfüllen: "Mir ist wichtig, dass die Regeln dort genauso eingehalten werden. Die Betreiber bekommen von uns alle Informationen, die sie brauchen. Die Schwierigkeiten liegen eher bei Einreise und Ausreise. Ob das für die Formel 1 noch günstig erscheint, auch was Quarantäne betrifft, muss man dort entscheiden. Wir wollen nichts untersagen, sondern es ermöglichen. Es gibt keine Privilegien für Einzelveranstaltungen."Wieso sind Doppel-Partien am Tennisplatz selbst dann nicht erlaubt, wenn alle Mitspieler wochenlang in Selbstisolation waren?