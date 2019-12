Spotify: Der beliebteste Song in Österreich

Der Musik-Streaming-Service "Spotify" lässt mit einem Jahresrückblick die vergangenen 12 Monate Revue passieren.

Bei den weltweiten Jahrescharts steht 2019 erstmals der US-Rapper Post Malone an der Spitze der meistgestreamten Künstler, gefolgt von zwei starken Frauen: Newcomerin Billie Eilish sichert sich Platz 2 und Ariana Grande Platz 3.In Österreich bleibt Hip-Hop auch in diesem Jahr das meistgestreamte Genre der Spotify Hörer. Im Gesamtranking der meistgestreamten Künstler*innen findet sich Capital Bra auf Platz 1, die Rapper RAF Camora und Samra belegen Platz 2 und 3. Mit "CB6" setzt sich Capital Bra zudem an die Spitze der Top-Alben des Jahres.In der Kategorie der meistgestreamten weiblichen Künstlerinnen sichern sich Billie Eilish, Ariana Grande und Loredana die drei Top-Positionen. Bei den meistgestreamten Songs steht "bad guy" von Billie Eilish auf Platz 1, Platz 2 belegt "Dance Monkey" von Tones and I, gefolgt von "Señorita" von Camila Cabello und Shawn Mendes auf Platz 3.1.Capital Bra2. RAF Camora3. Samra4. Bonez MC5. Billie Eilish1. bad guy - Billie Eilish2. Dance Monkey - Tones and I3. Señorita - Camila Cabello, Shawn Mendes4. Wieder Lila - Capital Bra, Samra5. Prinzessa - Capital Bra1. CB6 - Capital Bra2. WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish3. Berlin lebt 2 - Capital Bra, Samra4. Palmen aus Plastik - Bonez MC, RAF Camora5. MERO - YA HERO YA MERO1. Top Hits Deutschland2. Today's Top Hits3. Stimmungsmacher4. Sommerhits 20195. Modus Mio1. Fest & Flauschig2. Gemischtes Hack3. Verbrechen4. Ö1 Journale5. FALTER Radio1. Kultur2. Comedy3. Nachrichten und Politik4. Lifestyle und Gesundheit5. WissenDer beliebteste Song in Wien ist übrigens ebenfalls. Auf Platz 2 ist, gefolgt von. Auch in Wien istder beliebteste Künstler. Auf Nummer 2 ist, auf Platz 3schafft es auf den vierten Platz.