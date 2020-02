19.02.2020 8:36 Sprayer verschönert graue Hausmauer mit Graffiti

Ein Leser entdeckte einen Graffiti-Künstler.

Am Dienstag wurde ein Graffiti-Künstler dabei beobachtet, wie er ein Bild an eine Wand in Wien-Donaustadt sprayte. Laut Leserreporter eine Verbesserung zur grauen Mauer.