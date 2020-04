5x Spring Package von MAM Babyartikel zu gewinnen

"Heute" und MAM Babyartikel verlosen gemeinsam fünf Spring Packages, passend zur Jahreszeit.

Der Frühling ist da und bringt jede Menge gute Laune und Glücksgefühle mit sich. Auch für Babys sind die ersten wärmenden Sonnenstrahlen etwas ganz besonderes und Eltern können die Jahreszeit genießen, die für erste Ausfahrten wie gemacht ist. Dabei dürfen natürlich die passenden Produkte, die die individuelle Entwicklung jedes einzelnen Kindes fördern, nicht fehlen.Während derdabei hilft, dasszulernen, ist deraus der "Hello Spring" Kollektion mit seinen süßen Frühlingsdesigns ein toller Begleiter. Derwiederum das empfindlicheund überzeugt mit seinem niedlichen Hasenmotiv.Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und seinem kleinen Liebling eine Freude bereiten möchte, dem bietet sich jetzt die ideale Gelegenheit:Peter Röhrig gründete MAM im Jahr 1976 mit der Vision, Babys in ihrer natürlichen und individuellen Entwicklung optimal zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit Expert*Innen aus Medizin und Forschung sowie Designer*Innen der Wiener Universität für Angewandte Kunst entwickelte Röhrig damals die ersten MAM Schnuller, die sowohl optisch als auch funktional neue Maßstäbe setzten.Heute beschäftigt die österreichische Babyartikelmarke MAM weltweit mehr als 950 Mitarbeiter*Innen und verkauft jährlich mehr als 70 Millionen Produkte in etwa 60 Ländern. Dabei ist MAM im Schnuller- und Babyflaschensegment Markführer, u.a. in Österreich, den USA, Großbritannien, Frankreich und Schweden.Im Mittelpunkt der Forschung und Entwicklung stehen nicht nur herausragendes Design, medizinisch geprüfte Funktionalität und Sicherheit, sondern auch die Tatsache, dass jedes Baby und deren Eltern einzigartig sind.Weitere Informationen finden Sie unter: