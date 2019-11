Spurs werfen Coach raus, Webseite bricht ein

Mauricio Pochettino ist nicht mehr Trainer von Tottenham Hotspur. Der englische Premier-League-Klub hat am Dienstagabend die Trennung vom argentinischen Coach bekannt gegeben.

Schon im Laufe des Tages hatte es Spekulationen über die Ablöse des Langzeit-Trainers gegeben. Am Dienstagabend kam dann die Meldung der Nordlondoner.Tottenham hat einen mehr als verkorksten Saisonstart hinter sich. Vor der Länderspielpause kam das Team rund um Englands Kapitän Harry Kane nicht über ein 1:1-Remis gegen Sheffield United hinaus. Mit Platz 14 nach zwölf Runden ist die Saison für die Nordlondoner bereits jetzt gelaufen."Wir nehmen diese Änderung ungern vor. Es ist keine Entscheidung, die dem Vorstand leicht gefallen ist", erklärter Geschäftsfüheer Daniel Levy. Im Mai 2018 war der Vertrag noch bis 2023 verlängert worden.Fans des Premier-League-Klubs, die sich über die Gründe des Rauswurfs informieren wollten, standen am Dienstag im Regen. Die Homepage der Londoner ging aufgrund der zahlreichen Zugriffe in die Knie, war nicht aufrufbar.Der 47-Jährige hatte den Londoner Traditionsklub im Mai 2014 übernommen, bis ins Endspiel der Champions League 2019 geführt, das gegen Liverpool mit 0:2 verloren wurde.Als mögliche Nachfolger sind Leipzig-Coach Julian Nagelsmann und Carlo Ancelotti (Napoli) sowie Eddie Howe von Bournemouth im Gespräch. Pochettino selbst galt als Trainer-Kandidat bei Bayern München.