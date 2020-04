Stadion-Chaos! Pläne für EM 2021 wackeln gewaltig

Aufgrund der weltweiten Coronakrise hat sich die UEFA dazu entschieden, die Fußball-EM um ein Jahr zu verschieben. Doch die Pläne für 2021 wackeln gewaltig.

Es droht nämlich ein absolutes Stadion-Chaos! Das Turnier soll in ganz Europa ausgetragen werden, nun wird klar, dass es in mehreren Austragungsorten Probleme mit den Spielstätten gibt.Auch Österreich wäre betroffen, denn in Amsterdam gibt es eine Terminkollision mit einem anderen geplanten Event. Ebenso drohen Glasgow, Bilbao, Dublin und sogar der Finalort London wegen Überschneidungen wegzubrechen.Außerdem wird schon länger diskutiert, ob München ein Spielort bleibt, die Stadt hat der UEFA noch keine Zusage erteilt. Es droht also das absolute Termin-Chaos."Die UEFA steht in dieser Angelegenheit mit allen zwölf Austragungsorten in Kontakt und weitere Ankündigungen werden zu gegebener Zeit erfolgen", heißt es von Seiten der UEFA.Eine Entscheidung, wie es mit den Plänen für die EURO 2021 weitergehen soll, wird für Anfang April erwartet. Die UEFA hofft: "Wir haben die Absicht, den gleichen Spielplan und die gleichen Austragungsorte zu haben."Es gibt aber zwei Alternativpläne, sollten Orte ausfallen. Alexej Sorokoin vom UEFA-Exekutivkomitee klärt auf: "Sollte irgendeine Stadt ausfallen, bleiben nur zwei Varianten. Es werden neue Austragungsorte ausgewählt oder Spiele auf die übrigen Städte verteilt."