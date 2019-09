Stadt Linz bekommt 400 Fahrräder zum Ausleihen

Nach den E-Scootern wird es nun auch bald Fahrräder zum Ausleihen in Linz geben. Ab dem Frühjahr 2020 stehen 400 Zweiräder bereit.

Keine Kosten für die Stadt

Markus Hein, Alfred Stadler und Klaus Luger präsentieren ein Linzer Leihrad.

Es hat zwar etwas länger gedauert, aber nun wird es Realität. Das schon 2018 angekündigte Leihrad-System in der Stadt wird kommen. Ab dem Frühjahr 2020 sollen bis zu 400 Fahrräder an 40 Leihstationen verfügbar sein."Das Projekt Fahrradverleih geht nun in die finale Phase. Wie im Gemeinderatsbeschluss vorgesehen, kann dieses Service für die Stadt kostenneutral errichtet und betrieben werden. Die Finanzierung erfolgt maßgeblich durch Werbemöglichkeiten an den Verleihstationen und den Fahrrädern", erklärt Bürgermeister Klaus Luger.Für Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein ist das Leihsystem ein wichtiger Beitrag zur sanften Mobilität in der Stadt.Betreiben wird das Leihsystem die Gutenberg-Werbering Gesellschaft mbH. "Wir freuen uns, dass wir nach langen, intensiven Verhandlungen das City-Bike-System in Linz errichten und betreiben können", sagt Geschäftsführer Alfred Stadler.Für die Stadt Linz fallen keine Kosten an. Das System wird sich hauptsächlich durch Werbeeinnahmen und Verleihgebühren finanzieren.Das Ausleihen funktioniert per Smartphone-App. Die Fahrräder können direkt an jeder Verleihstation durch die NutzerInnen individuell ausgeliehen und zurückgegeben werden – egal an welcher Station. Außerhalb der Verleihstationen dürfen die Räder aber nicht abgestellt werden.