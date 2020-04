Stammt Virus doch nicht aus Wuhan?

Das Coronavirus könnte bereits Mitte September ausgebrochen sein und sein Ursprungsort dürfte nicht Wuhan sein.

Eine Cambridge-Studie kommt zu einem verblüffenden Ergebnis. Demnach soll das Coronavirus bereits Mitte September ausgebrochen sein und Wuhan dürfte nicht der Ursprungsort sein. Das hat eine Analyse von 1000 Corona-Chromosomen ergeben.Forscher der Cambridge-Universität versuchen zur Zeit herauszufinden, wo das Virus seinen Ursprung hat. Sie konnten dabei drei verschiedene Virentypen ausmachen: A, B und C. Typ A entspricht dem Virus in seiner Ursprungsform, respektive dem Virus, das in Fledermäusen gefunden wurde. Diese Art von Virus wurde bei chinesischen und amerikanischen Infizierten festgestellt.In Wuhan hingegen wiesen die meisten Infizierten Typ B auf. Typ C, das vom Ursprungsvirus am stärksten mutierte Chromosom, wurde bei Infizierten in Europa, Südkorea, Singapur und Hongkong gefunden. Ursprünglich gingen Forscher davon aus, dass das Virus auf einem Wildtiermarkt in Wuhan von Fledermäusen auf den Menschen gelangt ist.Diese These revidierten sie jetzt, da die ersten Corona-Infizierten den berüchtigten Markt gar nie besucht hätten. Zudem habe der Ausbruch nicht erst dieses Jahr statt gefunden. Das Virus soll bereits zwischen dem 13. September und 7. Dezember angefangen haben, sich auszubreiten. Die ersten Fälle konnten bis zum 17. November 2019 zurückverfolgt werden.