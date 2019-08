Vor 1 h Stankovic: Sein verrücktes Leben als Indien-Legionär

Ex-Austria-Meisterkicker Marko Stankovic hat in Indien eine neue sportliche Heimat gefunden. Bild: Kein Anbieter/zVg

Indien-Legionär Marko Stankovic im "Heute"-Talk über die Eigenheiten des indischen Kicks und den längsten Urlaub seines Lebens.