Star-Kicker vergisst, den Pornhub-Tab zu schließen

Der Schweizer Nationalspieler Timm Klose postet eine Story, will seinen Fans zeigen, dass er daheim Netflix schaut. Doch denen fällt etwas auf.

Was machen Fußballer, wenn sie unter Quarantäne stehen und daheim bleiben müssen? Trainieren? Lesen? Der Schweizer Timm Klose, der aktuell beim Premier-League-Klub Norwich unter Vertrag ist, scheint andere Sachen zu machen.So postete der 31-jährige Fußballer von Norwich City auf Instagram eine Story, die seinen Fans zeigen sollte, was er daheim macht. Zu sehen auf dem Bild in der Story: Ein Macbook, auf dem Klose im Internet surft. Es sind zwei Tabs offen: Netflix, eine Serie läuft gerade und – jetzt kommt das, das, was Klose wohl nicht der Öffentlichkeit zeigen wollte: Pornhub.Was er dort schaut, ist in der Story nicht zu sehen. Ist es also nur ein April-Scherz? Oder hat er es unbewusst gepostet? Mittlerweile hat Klose die Story jedenfalls gelöscht. Und Fakt ist: Im Tab steht "https://de.pornhub.com/stayhome". Wenn man die Seite besucht, erscheint eine offizielle Pornhub-Seite, auf der die Porno-Website die Menschen dazu aufruft, daheim zu bleiben und ihnen dafür einen Premium-Account anbietet.Ob April-Scherz oder nicht, die Instagram- und Twitter-Nutzer scheinen sich zumindest einig zu sein. So sind unter dem aktuellsten Instagram-Bild von Timm Klose unzählige Pornhub-Kommentare zu finden. Und auch auf Twitter amüsieren sich die Nutzer über den Norwich-Verteidiger.