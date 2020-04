Star-Kicker zeigt seinen neuen Quarantäne-Kumpel

Memphis Depay spaltet mit seinem jüngsten Instagram-Beitrag das Netz. Der Lyon-Star trägt ein Löwen-Junges durch sein Haus.

Hollands Star-Stürmer Memphis Depay sorgt mit einem Foto für Aufregung. Der Lyon-Legionär teilt ein Bild auf Instagram, auf dem er einen jungen Löwen trägt.Memphis trägt kein Shirt, sodass seine Follower gleich zwei Löwen bewundern können. Einer schaut ihn etwas verdutzt an. Der zweite ist auf seinem Rücken als Tattoo verewigt.In Zeiten des Corona-Stillstands scheint sich der 26-Jährige für die Selbstisolation einen neuen Kumpel zugelegt zu haben. Stand Mittwochmorgen gefällt das mehr als 660.000 Instagram-Usern.Ein Blick in die Kommentar-Spalte belegt aber: Das Foto kommt nicht bei allen gut an. Der Kicker wird von vielen hart kritisiert. Der Tenor: Löwen gehören nicht ins Haus!Der millionenschwere Ex-United-Star wird ohnedies häufig für seinen dekadenten Lebenswandel kritisiert. Dem Kicker scheint es egal zu sein. Er postet regelmäßig Bilder und Videos seines Luxus-Lebens. Sein Torjubel ist sein Markenzeichen und zeigt, was er von fremden Beanstandungen hält: