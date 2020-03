Star-Trainer Mourinho ist an ÖFB-Stürmer dran

Jose Mourinho ist auf den Geschmack eines Österreichers gekommen. Der Tottenham-Trainer soll Marcel Sabitzer im Visier haben.

Wer ersetzt Bundesliga-Star Haaland?

Tottenham ist eine der großen Enttäuschungen der aktuellen Premier-League-Saison. Nach 29 Runden liegen die von vielen Verletzungen gebeutelten "Spurs" nur auf Rang acht, 41 (!) Punkte hinter Spitzenreiter Liverpool.Damit sich das nicht wiederholt, plant Coach Jose Mourinho im Sommer einen Kaderumbruch. Frisches Blut soll her.Laut der britischen Ausgabe von "Sky Sports" darf "The Special One" 145 Millionen Euro ausgeben. Und auch Namen sind bereits durchgesickert. Aus rot-weiß-roter Sicht interessant: Marcel Sabitzer soll auf der Wunschliste stehen.Der Leipzig-Star schoss Tottenham per Doppelpack aus der Champions League. Das scheint "Mou" imponiert zu haben.Weitere Spieler, die kommen könnten: Nizzas Rechtsverteidiger Youcef Atal, Norwich-Linksverteidiger Jamal Lewis sowie Real Madrids Brasilien-Innenverteidiger Eder Militao und Valencias Mittelfeld-Ass Geoffrey Kondogbia.