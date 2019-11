Stark! Kletterer bezwingt die Wand im Rollstuhl

Woody Belfort bringt mit einem Instagram-Video die Welt zum Staunen! Obwohl er im Rollstuhl sitzt bewältigt er scheinbar ohne Mühe eine Kletterwand.

Belfort leidet an einer Form der Infantilen Zerebralparese. Durch eine frühkindliche Hirnschädigung kann er seine Beine nur eingeschränkt benützen. Doch trotz seines Lebens im Rollstuhl macht er mit sportlichen Höchstleistungen auf sich aufmerksam. Zunächst als Basketballer, doch nun hat er seine Leidenschaft für das Klettern entdeckt.Die will er mit der Welt teilen. Nun gibt es ein Instagram-Video, auf dem zu sehen ist, wie er eine Kletterwand im Rollstuhl scheinbar mühelos bezwingt. Nur mit der Kraft seiner Arme hangelt er sich von einem Griff zum anderen. Erst hinauf, dann auch wieder hinunter. Am Ende des Videos lacht er in die Kamera, wirkt kein bisschen erschöpft."Egal wie hoch die Wand ist, hör niemals auf zu klettern", schreibt er zu seinem Video. Mehr als 41.000 Fans verfolgen inzwischen seinen Instagram-Account. Inspirierendes Motto: "Gewinne oder lerne, man kann nicht verlieren."