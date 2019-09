Start für erste Sake Week in Wien

Japan liegt groß im Trend. In Wien findet erstmals die Wiener Sake Week statt und bietet Verkostungs- und Pairing-Menüs in unterschiedlichen Restaurants an.

Die Sake Week Vienna findet von 24. September bis 1. Oktober statt. Am 1. Oktober ist zusätzlich der World Sake Day. Sieben Restaurants bieten an sieben Tagen spezielle Verkostungsmenüs und sieben Bars außergewöhnliche Sake-Cocktails an. Organisiert wird die Woche von Noel Pusch und seinem Partner Wolfgang Krivanec, die auch die Gründer des Sake Social Club sind.Das Nationalgetränk aus Japan ist rund 2.000 Jahre alt, gilt als Lebenselixier der Japaner. Das weiße Getränk wird aus Reis, Wasser, dem Schimmelpilz Koji-kin und Hefe hergestellt und enthält 15–20 Volumenprozent Alkohol. In Europa ist das Getränk noch weniger bekannt, in Asien hingegen ein Star. Für die Gründer des Sake Social Clubs ist klar, dass Sake das neue Trendgetränk der Zukunft sein wird, vor allem in Europa. Noel Pusch ist Sake Sommelier Weltmeister (2014) und sieht sich als führender Sake-Experte in Wien.Am Dienstag, dem 1. Oktober 2019, dem Welt Sake Tag wird der beste Sake von einer Fachjury gekürt und im Anschluss bei einer Abschlussparty gefeiert – natürlich mit kreativen Sake Cocktails.Qero Peruvian Cuisine & BarBird YardSören HerzigOkra IzakayaMama Liu & SonsShanghai TanTastingsHammond BarThe Sign26 East BarQero BarShanghai TanPreis: Tickets ab € 65,–Mehr Infos: https://www.falstaff.at/nd/die-erste-sake-week-vienna/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste