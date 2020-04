Start in Spielberg! Auch Frankreich-GP abgesagt

Der Auftakt der neuen Formel-1-Saison wird in Österreich stattfinden. Das gab die Formel 1 am Montag bekannt. Zuvor wurde auch der Grand Prix von Frankreich gestrichen.

Das eigentlich für den 28. Juni angesetzte Rennen in Le Castellet ist nun endgültig abgesagt worden. Die Corona-Krise macht den Grand Prix im Süden Frankreichs unmöglich. Auch, weil in Frankreich ein Veranstaltungsverbot bis Ende Juli gilt.Damit kann auch der zehnte Grand Prix der Saison 2020 nicht wie geplant über die Bühne gehen. Ursprünglich sollte die Saison mit 22 Rennen die Längste aller Zeiten werden.Nach der Frankreich-Absage ist der Große Preis von Österreich am 5. Juli nun auch offiziell zum Saisonauftakt geworden. Die Motorsport-"Königsklasse" setzt große Hoffnungen in das Rennen in der Obersteiermark.Sportminister Werner Kogler gab zuletzt Grünes Licht für das Motorsport-Spektakel, sofern die geltenden Einreisebestimmungen eingehalten werden. Red Bull Motorsportdirektor Helmut Marko erklärte, dass bereits jetzt alle behördlichen Vorgaben umgesetzt wurden."Unsere Zuversicht steigt, dass wir die Saison im Sommer beginnen können. Mit dem Start vom 3. bis 5. Juli in Österreich", erklärte Formel-1-Boss Chase Carey. "Die ersten Rennen werden ohne Fans sein, aber wir hoffen, dass Fans später in der Saison wieder dabei sein werden." Ob gleich zwei Rennen in Spielberg steigen sollen, ließ Carey allerdings offen.Der provisorische Formel-1-Plan sieht Rennen in Europa bis Anfang September vor, danach geht es nach Asien und weiter nach Amerika, ehe das Saisonfinish mit den Rennen von Bahrain und Abu Dhabi geplant ist. So sollen 15 bis 18 Rennen zustande kommen. Als Saison-Finale ist der 13. Dezember angepeilt.