Startschuss für neuen Bildungscampus in Mauer

In den nächsten Wochen wird mit dem Bau eines Ausbildungs-Campus für Gesundheits- und Krankenpflege am Areal des Landesklinikums Mauer gestartet.

Mehr Platz für die Ausbildung von Gesundheitspersonal: Bei Amstetten wird am Klinik-Areal in Mauer eine neue Ausbildungsstätte für Pflegekräfte geschafften. "Unser Gesundheits- und Pflegepersonal ist in der aktuellen Situation besonders gefordert und leistet Großartiges. Um eine Herausforderung wie diese bestmöglich stemmen zu können, braucht es zum einen ausreichend und zum anderen qualifiziertes Personal in allen Regionen", so Landeshaupfrau Johanna Mikl-Leitner (VP).Wie wichtig die Arbeit der vielen Pflegekräfte ist, die in unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitswesens tätig sind, ist durch die Coronakrise besonders deutlich geworden. Doch gutes Personal muss ausgebildet werden, und das braucht Platz. "In die dafür notwendige Adaptierung von vier denkmalgeschützten Pavillon investiert das Land Niederösterreich rund 16,8 Millionen Euro und damit in die beste Ausbildung für unsere zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", führt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (VP) aus.Die Fertigstellung ist für den Sommer 2022 geplant. Es sollen zukünftig rund 230 Schüler dadurch eine neue Ausbildungsstätte bekommen, meint Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (VP). Dafür kommt es zu einer Zusammenführung der bisherigen Gesundheitsschulen im Mostviertel. "Damit können Synergien in der Lehre umgesetzt werden und wir tragen den sich verändernden und komplexer werdenden Erfordernissen in der Ausbildung Rechnung", so Teschl-Hofmeister weiter.Das Angebot soll ein breites Spektrum von Gesundheitsberufen, Weiterbildunguns- und Auffrischungs- Möglichkeiten beinhalten. Mit dem Standort ist auch eine optimale Möglichkeit geboten Theorie und Praxis zu verbinden, da viele der Praktika quasi vor Ort erfüllt werden können. Auch Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) zeigt sich zufrieden: "Ich freue mich, dass wir das Projekt hier in Mauer umsetzen können. Der Bau des Bildungscampus bringt kurz- und langfristig auch viele wirtschaftliche Vorteile für die Region."