Steckerlfisch-Hütte geht plötzlich in Flammen auf

Großeinsatz für die Feuerwehren rund um Roitham. Donnerstagnachmittag ist in der Fischbraterei "Hager" ein Brand ausgebrochen.

Fünf Feuerwehren sind aktuell noch vor Ort und kämpfen gegen das Feuer in einem bekannten Steckerlfisch-Lokal am Traunfall bei Roitham (Bez. Vöcklabruck).Um 15.16 Uhr erfolgte die Alarmierung, rückten die ersten Einsatzkräfte aus. Beim Eintreffen der Helfer schlugen schon meterhohe Flammen aus den Fenstern der Hütte. Das Feuer dürfte ersten Informationen zufolge direkt in der Braterei ausgebrochen sein.Ob es Verletzte gibt, ist derzeit nicht bekannt. Auch die Ursache muss noch ermittelt werden.Nähere Infos folgen.(mip)