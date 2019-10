So sah dieses Barbie-Girl noch vor vier Jahren aus

Stefanie Mulic aus Schweden ist 19 Jahre alt und süchtig nach Schönheitsoperationen. Noch vor wenigen Jahren sah die jetzige Blondine völlig anders aus.

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters! Und Stefanie Mulic aus Göteborg in Schweden fand sich als Jugendliche offenbar alles andere als schön.Die 19-Jährige war mit ihrem früheren Aussehen so dermaßen unzufrieden, dass sie schon in jungen Jahren dem Beauty-Doc einen Besuch abstattete.Lippen, Wangen, Kiefer, Kinn und Brauen hat die 19-Jährige bereits "verschönern" lassen. Auch ihre Zähne ließ sie sich richten. Rund 15.000 Euro gibt die Schwedin für Schönheitsoperationen aus - und zwar pro Jahr!Mit 13 Jahren ließ sie sich das erste Mal die Lippen aufspritzen und legte sich anschließend immer wieder unters Messer. Dabei veränderte sich Stefanie so sehr, dass sie auf früheren Fotos kaum mehr zu erkennen ist.Auf Instagram hat die Schwedin nun ein Bild von sich aus dem Jahr 2015 veröffentlicht. Und auf dem Vorher-Nachher-Foto könnte man fast meinen, dass darauf zwei verschiedene Frauen zu sehen sind. Doch es handelt sich hier wirklich um die selbe Person!Damals war Stefanie 15 Jahre alt und ihre Sucht nach Kosmetik und Schönheitsoperationen noch nicht so stark. Lediglich bei ihren Lippen dürfte sie nachgeholfen haben. In den vergangenen Jahren wurden die Beauty-OPs aber immer mehr.Viele ihrer über 8.000 Follower finden die Schwedin vor ihren Eingriffen auch viel hübscher. Aber "blondiesteffi", so ihr Name auf Instagram, gefällt sich eben jetzt viel besser und ist mit ihrem Aussehen mehr als zufrieden.Die Sucht nach Kosmetik kommt bei Stefanie übrigens nicht von ungefähr. Denn neben ihrer Mutter arbeitet auch ihre Tante in der Kosmetik-Branche. Vermutlich hat also auch ihre Familie einen nicht unwesentlichen Anteil am heutigen Aussehen der 19-Jährigen.Und auch in den kommenden Jahren will die junge Frau sich wieder unters Messer legen. Ihre Familie habe jedenfalls nichts dagegen, wie sie gegenüber der "Sun" erklärt.