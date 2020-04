Stellung fürs Bundesheer vorerst weiter ausgesetzt

Die Stellungen beim Bundesheer bleiben wegen des Coronavirus auch nach dem 20. April bis auf Weiteres ausgesetzt. Das teilte die Verteidigungsministerin in einem Brief mit.

Darüber hat Verteidigungsministerin Claudia Tanner (ÖVP) in einem Brief, der der APA vorliegt, alle Bürgermeister des Landes informiert. Sie ersuche "diese Information der Bevölkerung mitzuteilen und auch in Ihre nächste amtliche Mitteilung an die Gemeindebürger aufzunehmen", heißt es in dem Schreiben.Die Stellung wurde zunächst nur bis 20. April ausgesetzt. "Nachdem die Lage sich nicht im erhofften Umfang verbessert hat, haben wir entschieden, die Stellung bis auf Weiteres auszusetzen", so Tanner.Dies diene dem Schutz der Stellungspflichtigen, ihrer Familien und somit auch Ihrer Gemeinde. "Die Stellungspflichtigen werden, sobald sich die Lage verbessert hat und die Stellungsstraßen wieder öffnen, per Brief über ihren neuen Stellungstermin informiert", teilt das Verteidigungsministerium weiter mit.