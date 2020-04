Show-Host moderiert auf Fan-Wunsch "unten ohne"

US-Talkshow-Host Stephen Colbert löste ein Versprechen an seine Fans ein. Sie wollten ihn ohne Anzug sehen, er kam ohne Hose!

Nur dieser Aprilscherz ist 2020 erlaubt

Stephen Colbert ist eines der berühmtesten US-TV-Gesichter. Auch er moderiert zur Zeit seine Show von zuhause aus. Am Montag ließ er seine Fans abstimmen: Anzug oder nicht? Eine überwältigende Mehrheit wollte, dass der Moderator im Home Office ohne Dienstkleidung erscheint. 69 Prozent der Insta-Voter und über 71 Prozent auf Twitter stimmten gegen die übliche Kluft.Am Dienstag moderierte er die "Late Show with Stephen Colbert" wieder. Im ersten Augenblick waren alle enttäuscht, den Colbert saß geschniegelt und geschneuzt im blauen Anzug mit dezent gemusterter Krawatte.Dann kam die große Überraschung: Colbert stand auf – und trug keine Hose! Er öffnete das Sakko, zeigte die knappe Untergatterer und klopfte sich neckisch auf den Hintern. Gleich darauf schaute er zur Sicherheit auf die Seite: "Meine Frau hat das nicht gesehen!"Einen Tag vor dem 1.4. waren auch die sonst üblichen Aprilscherze ein Thema. Sogar Google verzichtet während der Coronakrise auf den jährlichen Gag. Auch Colbert findet es heuer unangemessen, andere in den April zu schicken. Eine Ausnahme mache er aber: Wenn jemand sein Haus in Klopapier einwickeln will, kann er das jederzeit machen, am besten mit besonders weichem. "Ich habe eine sehr sensible Hintertür", lästerte der Host.