Stimm-Akrobat scheitert nur an Hirscher & Pariasek

Der österreichische Kabarettist Alex Kristan ist ein begnadeter Stimmen-Imitator. Sportler zählen zu seinen beliebtesten "Opfer". Nur an zwei scheitert er.

Niki Lauda, Toni Polster, Herbert Prohaska, Marko Arnautovic – keiner ist sicher vor Alex Kristan. Der Komiker kann die heimischen Sport-Größen täuschend echt parodieren.Am Dienstagabend gab er bei "Willkommen Österreich" im ORF eine weitere Kostprobe seines Talents ab. Der Kabarettist amüsierte das Publikum und seine Gastgeber Christoph Grissemann und Dirk Stermann gleichermaßen.Seine Stimm-Akrobatik ist hinlänglich bekannt. Kristans Programme sind stets ausverkauft. Wie er in der Sendung verriet, zählte auch Formel-1-Ikone Niki Lauda vor seinem Ableben 2019 zu seinen Fans und besuchte seine Shows. Kein Wunder. Kristan imitiert die Stars mit viele Liebe zum Detail, Lauda zähle seit seiner Jugend zum Repertoire.Aber: Die Moderatoren entlockten dem 47-Jährigen, dass auch er bei manchen Stars an seine Grenzen stößt. Grissemann fragte: Gibt es Figuren, bei denen du gescheitert bist?"Ja, durchaus. Beim Rainer Pariasek, obwohl ich wirklich gut Englisch kann", gab Kristan mit einem schelmischen Grinsen zu. Er hätten den ORF-Moderator liebend gerne parodiert, ""weil der Rainer auch hundert Prozent Bekanntheitsgrad hat in Österreich und der Anchorman ist vom Sport." Aber: "Er ist ... natürlich kann man sich jetzt draufsetzen auf 'Biewa Quiek' (Beaver Creek, Anm.) oder 'Patrick McDempsey' (Patrick Dempsey, Anm.). Aber er achtet glaube ich mittlerweile schon so bewusst darauf, keine Angriffsfläche zu bieten." Wenn die beiden aufeinandertreffen, würde Pariasek stets abwinken: "Waßt eh, bei mir ned".Neben dem ORF-Mann stelle ihn auch ein heimischer Superstar vor Probleme: "Marcel Hirscher. Bei Hirscher bin ich immer in den Hermann Maier gekippt blöderweise, muss ich sagen." Kristan setzt mit der Maier-Stimmer fort: "Weil der Hermann hat auch eine Art zu sprechen, wos a Soizburger Skifohra hot, do is da Marcel ähnlich muas i sogn. Do kim i öwei eine."Der gebürtige Mödlinger erklärte zudem, warum er im Vergleich zu anderen Prominenten so viele Sportler parodiert: "Weil Sportler einen extrem hohen Bekanntheitsgrad haben und darüber hinaus eine relativ ungeschulte Art zu sprechen. Das heißt: Sie bieten auch eine Angriffsfläche. Politiker sind ein bisschen eindimensional, weil die reden viel, sagen aber nichts."