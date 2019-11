Stöger liest Austria-Fans aus Nöstlinger-Buch vor

Peter Stöger stellte sich in einer Talk-Runde den Fragen der Fans. Gleich zu Beginn konnte sich der Austria-Sportvorstand einen Transparent-Seitenhieb nicht verkneifen.

Die Ankündigung der Fan-Runde hatte im Vorfeld viel Staub aufgewirbelt. Denn die Austria hatte 19 Euro Eintritt für das Gespräch mit dem violetten Sport-Boss verlangt. Einige Austria-Fans schäumten in sozialen Netzwerken. Trotzdem war die Veranstaltung am Dienstagabend ausverkauft.Ihren Unmut hatten die Austria-Fans beim 2:1-Heimsieg gegen Mattersburg mit einer Reihe von Transparenten kundgetan. Unter anderem gegen den Talk-Abend und Stöger.Stöger hatte diese Steilvorlage dankend angenommen, zum Talk-Abend ein Märchenbuch mitgebracht. "Nicht, weil ich denke, dass es für mich langweilig wird", erklärte der Austria-Sportvorstand.Und weiter: "In der Halbzeitpause des Länderspiels kann man sich dann etwas raussuchen, da lese ich dann auch vor", schmunzelte Stöger. Und hatte die Lacher auf seiner Seite.