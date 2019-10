In sieben Minuten beendete Strache sein Polit-Leben

Heinz-Christian Strache stellte am Dienstag seine Parteimitgliedschaft ruhend. Innerhalb von sieben Minuten beendete er seine politische Karriere. Hier der Wortlaut.

Am Dienstagvormittag lud Heinz-Christian Strache überraschend in ein Weinlokal. Der Grund: Eine "persönliche Erklärung". Wie sich herausstellte, verkündete Strache dabei sein Polit-Ende. Er stellte seine FPÖ-Parteimitgliedschaft vorerst ruhend und gab an, dass er keine politischen Funktionen mehr anstrebe. Seine komplette Rücktrittsrede im Wortlaut: