Streaming-Krieg: Verdrängt Disney Netflix?

Disney+ ist ab heute in drei Ländern verfügbar. Mit attraktivem Angebot und tiefen Preisen wird der Streaming-Anbieter dem Branchen-Leader Netflix auf jeden Fall Konkurrenz machen.

Wo läuft Disney+?

Was gibts zu sehen?

Was kostets?

Und wann kommt Disney+ nach Österreich?

Der neue Streaming-Gigant ist seit dem 12. November in den USA, Kanada und den Niederlanden live. Eine Woche später wird das Angebot auch in Australien und Neuseeland verfügbar sein.Die Inhalte von Disney+ können nach der Online-Registrierung über die gängigen Streaming-Geräte per Browser beziehungsweise App abgespielt werden, sowohl mit Android- als auch mit Apple-Betriebssystemen. Das heißt auf Tablets, Fernsehern, Smartphones, aber auch auf Gaming-Konsolen.Disney+ zieht alle Walt-Disney-Produktionen von anderen Plattformen ab und zeigt sie exklusiv. Darunter sind beliebte Klassiker wie "Der König der Löwen", "Schneewittchen" oder "Pinocchio" und Trickfilm-Hits wie "Toy Story" oder "Die Eiskönigin". Über 500 Filme und rund 7.000 Serien-Folgen dürften beim Launch auf der Plattform zur Verfügung stehen.Auch sämtliche "Star Wars"-Releases und kommenden Spin-offs sowie alle Filme aus dem Marvel Cinematic Universe werden jetzt (bei vereinzelten Ausnahmen erst ab 2020) nur noch auf Disney+ zu sehen sein. Beide Erfolgsfranchises werden mit Eigenproduktionen massiv ausgebaut – "Der Aufstieg Skywalkers" wird nach dem Kino-Release dann auch auf Disney+ zu sehen sein. "Die Simpsons" sind jetzt ebenfalls bei Disney zu Hause, mit allen 30 Staffeln.Zum Start gibt es auf dem Portal bereits neue Formate zu streamen. Am meisten Aufmerksamkeit dürfte "The Mandalorian" auf sich ziehen, ein neuer Erzählstrang aus der "Star Wars"-Reihe. "Pixar IRL" holt bekannte Pixar-Charaktere in die echte Welt – und zeigt, wie Leute auf der Straße auf die nachgebauten Figuren reagieren.Wie Apple TV+ steigt auch Disney mit einem Kampfpreis in den Markt ein: Pro Monat kostet das Abo 6,99 Dollar, also 6,35 Euro. Das Jahres-Abo kostet sogar 69,99 Dollar, womit zwei Monate geschenkt sind. Damit ist Disney+ deutlich günstiger als Netflix.Mit dem riesigen, attraktiven Angebot dürfte der neue Anbieter im Streaming-Markt schnell zu einem der größten Player werden. Wie Netflix auf die verschärfte Konkurrenzsituation reagieren wird, bleibt abzuwarten. Die Preise dürften sinken. Und ein Ausbau der Angebots an Eigenproduktionen ist bereits im Gange. Netflix soll 2019 bis zu 15 Milliarden Dollar in eigene Filme und Serien investiert haben.Offiziell gibt es noch kein Startdatum für den österreichischen Markt. Für die meisten europäischen Länder wird der Launch für Ende März 2020 erwartet. Disney verspricht, dass das Angebot "innerhalb der nächsten zwei Jahre" weltweit zugänglich sein wird.