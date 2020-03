Streaming zum Weinen: Begräbnisse live im Netz

Ab Dienstag überträgt die Bestattung Wien Trauerfeiern ins Netz: Risikogruppen können so dabei sein!

Der traurigste Stream geht morgen online: Die Bestattung Wien überträgt ab Dienstag in Wien Begräbnisse online im Internet. So können auch Angehörige, die zu Risikogruppen gehören, an der Feier teilnehmen. Denn derzeit darf eine Trauergemeinde aus nicht mehr als fünf Personen bestehen, Aufbahrungshallen dürfen nicht betreten werden.Der Streamingdienst der Bestattung ist kostenlos. "Da wird ein Kollege von uns mit einem Stativ und einem Handy das Begräbnis mitfilmen, die Angehörigen bekommen einen Link zugeschickt, damit nur sie teilnehmen können", erklärt Bestattungs-Sprecher Florian Keusch in wien.orf.at.Wer unbedingt persönlich Abschied nehmen will, dem empfiehlt Keusch eine Feuerbestattung. Die Urne könne beigesetzt werden, wenn die Krise vorbei sei. Eine Erdbestattung kann nicht warten - sie muss innerhalb von 15 Tagen nach dem Tod stattfinden.Auch ein Kerzenanzünd-Service gibt es für Angehörige. Bestattungsmitarbeiter entzünden auf Wunsch eine Kerze am Grab, das Service ist aber nicht gratis.Einen Online-Stream bietet auch die Bestattung Himmelblau an. Schon seit Freitag ist die Teilnahme am PC oder Handy über eine verschlüsselte Seite möglich. Trauergäste bekommen Login und Passwort zugeschickt. Zusätzlich wird das Begräbnis auch noch aufgezeichnet.