Vor 1 Tagen Streit eskaliert: Lenker überfährt Mann auf Straße

Ein Streit am Samstag in Newcastle (England) eskalierte auf der Straße völlig. Eine Frau schlug mit High-Heels auf das Auto ein und der Lenker gab vollgas.

Schockierende Szenen in Newcastle: Offenbar kam es am Samstagabend auf der Straße zu einem Streit zwischen einem Autolenker und einer Frau. Diese zog sich kurzerhand ihre High-Heels aus, benutzte sie als Hammer und schlug gegen die Windschutzscheibe des Ford Focus.



Der Lenker steigt daraufhin mit seinem Freund in das Auto und drückt aufs Gaspedal. Die Frau wird dabei beinahe überrollt. Im selben Moment mischt sich ein dritter Mann ein und versucht die Beifahrertür des Fordes aufzureißen.



Doch als ihm das nicht gelingt, legt der Fahrer den Rückwärtsgang ein und steuert auf den Mann zu - er verfehlt ihn jedoch um wenige Zentimeter.



Offenbar war das aber noch immer nicht genug: Anschließend steigt der Lenker richtig aufs Gas um den weglaufenden Unbekannten umzufahren - diesmal mit Erfolg. Der Mann wird gegen eine Laterne geschleudert und bleibt verletzt liegen.



Schließlich flüchten die beiden Männer in ihrem schwarzen Ford. Wie es zu dem Streit gekommen ist und was die Hintergründe sind, das ermittelt nun die britische Polizei. (zdz)