Student saß mit Waffe in Hörsaal an Wiener Uni

Wurde in Wien eine Schießerei auf der Uni verhindert? Ein Student saß mit einer Pistole im Hörsaal, verängstigte Studenten riefen die Sicherheitskräfte.

"profil" berichtete über Mann mit der Pistole auf der Wiener Uni.

Ein Physik-Student kam vorige Woche mit einer Pistole in einen vollbesetzten Hörsaal auf der Uni Wien. Der junge Mann fiel bereits mehrmals unangenehm auf."Ich würde gerne in einem Feuergefecht gegen den Islam sterben und so viele wie möglich davon töten!", soll der Student laut Magazin "profil" auf Twitter geschrieben haben. Er soll online rechtsextreme Gruppen wie die "Identitären" unterstützen. In Uni-Chat soll der Student gemeint haben, dass er an dem besagten Tag einen Termin am Schießplatz hatte. Die Pistole habe er aus Sicherheitsgründen.Verängstigte Studenten verließen den Hörsaal und posteten Fotos von dem Waffennarren. Nach der Vorlesung stellte das Sicherheitsteam der Uni Wien den Mann.Eine Sprecherin der Universität gab laut "profil" an, dass der Mann eine Waffenbesitzkarte habe. Diese berechtige aber nicht zum Tragen einer Waffe in der Öffentlichkeit. Die Uni verständigte auch die Polizei. Am Montag wurde der Student erneut von Securitys durchsucht, ihm wurde dabei ein Messer abgenommen. Er hat nun Hausverbot auf der Universität Wien.