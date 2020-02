Sturm verpatzt Auftakt, NÖ-Derby endet mit 2:2

Frühjahrs-Fehlstart von Sturm Graz! Die "Blackies" kassierten gegen Mattersburg eine Heimpleite. Im Niederösterreich-Derby verspielte spusu St. Pölten gegen die Admira ein 2:0.

Mit Andreas Gruber war es ein Kurzarbeiter, der für die Heimpleite von Sturm sorgte. Mit einem Blitz-Doppelpack (9., 14.) brachte der frischgebackene Jungvater Mattersburg mit 2:0 in Führung, die Assists lieferte bei beiden Treffern Andreas Kuen. Nach dem Doppelpack war das Spiel für Gruber, der nach einem Seitenbandeinriss sein Comeback feierte, auch schnell wieder beendet – in der 31. Minute musst er mit Tränen in den Augen verletzt vom Platz.Sturm hoffte noch auf die Wende. In der 67. Minute gab es einen fragwürdigen Freistoß an der Strafraumgrenze, Jantscher scorte über die Mauer zum 1:2-Anschlusstreffer. Doch zum Punktgewinn reichte es nicht mehr, die Grazer sind damit seit dem 30. November sieglos und bleiben in der Tabelle auf Platz fünf, Mattersburg klettert auf Rang zehn.Im Niederösterreich-Derby reichte es für spusu St. Pölten gegen die Admira trotz einer 2:0-Führung nicht zum Sieg. Hofbauer (54.) und Pak (61.) brachten die Hausherren auf die vermeintliche Siegerstraße, doch Barkis (77.) und Kerschbaum (90.+1) retteten den Punkt für die Admira. Die Südstädter rutschen auf den elften Platz ab, der Vorsprung auf Schlusslicht WSG Tirol beträgt drei Punkte. St. Pölten hat als Zehnter einen Punkt Rückstand auf Mattersburg und einen Zähler Vorsprung auf die Admira.