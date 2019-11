Cavani fordert Kampf mit Messi, Suarez trennt sie

Schräge Szenen rund um das "Freundschaftsspiel" der Rivalen Argentinien und Uruguay. Cavani fordert Superstar Messi zum Kampf heraus, der hält dagegen. Im Spielertunnel muss Suarez einschreiten.

Messi kontert

Turbulente Szenen in Tel Aviv. Argentinien und Uruguay trafen am Montagabend in Israel in einem Testspiel aufeinander. Sportlich: Das Spiel endete 2:2. Edinson Cavani brachte Uruguay in Führung (34.), Sergio Agüero glich nach Assist von Lionel Messi aus (63.). Luis Suarez brachte Argentinien erneut in Rückstand (68.), sein Barca-Kumpel Messi glich aber in letzter Minute durch einen Elfmeter aus (92.).Drei der vier Torschützen standen auch wegen ihres Verhaltens im Fokus. Cavani und Messi lieferten sich ein hartes Wortgefecht. Suarez musste als Landsmann des einen, Freund des anderen, schlichtend einschreiten.Die Stimmung war dermaßen aufgeheizt, dass Cavani den körperlich unterlegenen Messi mitten auf dem Spielfeld zum Kampf herausforderte. Eine argentinische Zeitung will herausgefunden haben, was Messi antwortete: "Jederzeit!"Nach dem Halbzeitpfiff ging der Streit im Spielertunnel weiter. Jetzt schritt Suarez ein. Selbst kein Kind von Traurigkeit (wir erinnern uns an die Biss-Attacken) trat er am Montag besonnen auf. Er trennte die Streithälse.Nach dem Match hatten sich die Gemüter wieder beruhigt. Cavani sagte bei ESPN: "Es war ein Klassiker. Ein Match mit einer Menge harter Tacklings, wie es in Südamerika oft ist. Beide Seiten haben Sachen gemacht. Aber wir gehen mit einem positiven Gefühl."Es ist der zweite Vorfall verbaler Aggression binnen weniger Tage, bei dem Messi im Mittelpunkt stand. Beim 1:0-Sieg über Brasilien hatte er dem gegnerischen Teamchef, Tite, zugerufen: "Halt die Pappn!" Frei vom Spanischen ins Wienerische übersetzt, versteht sich. Messi ist auf Krawall gebürstet.