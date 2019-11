Südafrika schlägt England im Finale der Rugby-WM

Die Springboks sind zum dritten Mal Rugby-Weltmeister. Im Finale demontiert Südafrika die Briten mit dem deutlichen Score von 32:12.

Ausnahmestimmung in Südafrika. Die Springboks, das Nationalheiligtum, schlugen im Finale der Rugby-Weltmeisterschaft das englische Team mit 32:12. Im dritten Finale der Verbandsgeschichte sicherte sich die Nation den dritten Weltmeistertitel. Die ersten zwei Triumphe: 1995, 2007.Das Endspiel um die Webb-Ellis-Trophy wurde Samstagvormittag in Yokohama, Japan, ausgetragen.Die Südafrikaner zogen nach Titeln mit den Neuseeländern gleich, die sich am Freitag durch ein klares 40:17 (28:10) gegen Wales die Bronzemedaille gesichert hatten.In einem hochklassigen und hart umkämpften Duell hielt England zunächst lange dagegen, biss sich aber an der bärenstarken Abwehr die Zähne aus. Trainer Rassie Erasmus hatte eine überragende Defensive aufs Feld geschickt. Handré Pollard und späte Versuche von Makazole Mapimpi und Cheslin Kolbe entschieden das Spiel.