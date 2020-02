23.02.2020 19:31 Sultanov: "Schlage den Bambi sogar im Rollstuhl!"

Nur noch wenige Tage bis zum großen EWA-Wrestling-Event in Stockerau! Am 29. Februar erwarten uns spannende Kämpfe und heiße Action. Eines der Main-Events: Der "Bambikiller" Chris Raaber tritt gegen den vorlauten Russen Sultanov an.