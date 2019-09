SUV-Fahrer nimmt Moped einfach im Kofferraum mit

Das Moped wurde mit dem SUV transportiert. Bild: Leserreporter

Wie transportiert man ein Moped von A nach B? Ein Lenker in Wien packte es einfach in den Kofferraum seines Renaults.

Eine durchaus abenteuerliche Ladungssicherung entdeckte "Heute"-Leser Hakan in Wien-Währing. Als er bei der Kreuzgasse auf die Straßenbahn wartete, rollte ein weißer Renault Kadjar an ihm vorbei.



Im Kofferraum hatte der SUV-Lenker ein Moped aufgeladen und mit einem Sicherungsgurt festgemacht. Bleibt zu hoffen, dass der mutige Fahrer ohne Zwischenfälle an seinem Ziel angekommen ist. (zdz)