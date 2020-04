Svaba Ortak: "Bin lieber dumm, dafür aber sicher"

Beim "Hoodstock"-Festival besuchten uns Stars aus jedem Genre. Auch die Rapszene schaute ein wenig vorbei.

Svaba Ortak überraschte im vergangenen Jahr die Musikszene mit seinem Debütalbum "Eva&Adam". Dieses Jahr möchte er noch einen drauflegen. Wenn nicht sogar mehr. Im Gespräch im Instagram-Livestream gab er preis, dass er in Quarantäne bereits am dritten Album schreibt.Ansonsten vertreibt er sich die Zeit mit Schlafen, Essen und Netflix: "Ich hab mir die Accounts immer geklaut. Jetzt habe ich mir zum ersten Mal einen Account angelegt. Ich mache Sachen, die ich sonst nie machen würde".Corona nimmt der Rapper mit Wurzeln am Balkan sehr ernst. Auf Instagram teilt er regelmäßig Informationen zum Virus, bittet seine Fans sich an die Anordnungen zu halten. Zu "Heute" meinte er dazu: "Es geht darum Leben zu retten indem du liegst. Wo ist das Problem?" Für Leute die sich widersetzen habe er kein Verständnis. Auch Verschwörungstheorien schenkt er glauben: "Dann bin ich lieber dumm, dafür aber auf der sicheren Seite".Beim "Hoodstock"-Festival wurde es klarerweise aber auch musikalisch. Den Zuhörern präsentierte er vorab die erste Single des kommenden Albums. Wann diese veröffentlicht wird weiß er aber selbst noch nicht.Svaba Ortak sorgte gleichzeitig wohl auch für den Satz des Abends: "Solange die Vögel zwitschern, ist alles gut. Dann werden wir alles überleben."