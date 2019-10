Switch Lite und "Luigi's Mansion 3" gewinnen

Super Marios Bruder schlottert sich in seinem neuen Game durch ein schaurig-spaßiges Geisterhaus. Passend zu Halloween kannst du mit "Heute.at" gewinnen"

Luigi, Mario und ihre Freunde werden in ein Luxushotel eingeladen. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es auch! Nach ihrer Ankunft stellt sich die Einladung als List von König Buu Huu heraus, der in Wahrheit Mario und seine Freunde fangen wollte!In Luigi's Mansion 3 für Nintendo Switch muss Marios Bruder Luigi abermals mit seinem Geisterstaubsauger ausrücken, um den Tag zu retten.Passend zu Halloween verlost "Heute.at" das "witzigste Spiel des Jahres" ( hier unser Test ) und obendrauf eine brandneue Nintendo Switch Lite Konsole sowie Goodies.Um teilzunehmen, schildere uns im Gewinnspiel-Formular einfach dein gruseligstes Erlebnis in (oder mit) einem Nintendo-Spiel: