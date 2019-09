Video zeigt, wie Flammen aus Triebwerk schießen

Für die Passagiere der kanadischen "Swoop-Airline" wäre ein Flug beinahe zur Katastrophe geworden. Nach einem Zusammenstoß mit Gänsen waren Flammen aus dem Triebwerk zu sehen.

Schock-Moment für die Passagiere der kanadischen Fluglinie "Swoop-Airline"! Während des Fluges schossen plötzlich mehrere Flammenstöße aus dem Triebwerk.



Einer der Fluggäste hielt den Moment mit seinem Smartphone fest und stellte das Video ins Netz. Darauf ist deutlich zu sehen, wie riesige Flammen aus dem Triebwerk kommen.



Medienberichten zufolge, war die Boeing 737 am Dienstag kurz nach dem Start mit einem Schwarm Gänse kollidiert. Dabei wurde offensichtlich ein Triebwerk des Flugzeugs beschädigt.



Die Kräfte, die bei der Kollision mit den Tieren freigesetzt wurden, setzten dem Triebwerk dabei so stark zu, das es in Flammen aufging.



"Flugzeug wird inspiziert"



Die Passagiere der Maschine, die in Abbotsford in British Columbia gestartet war, hatten allerdings großes Glück. Das Flugzeug konnte wieder sicher zum Flughafen zurückkehren.



"Das betroffene Flugzeug wird nun inspiziert und falls nötig repariert", erklärte die Fluglinie "Swoop-Airline" in einem Statement.



Die Airport-Betreiber wollen nun die Vogelpopulation in der Nähe des Flughafens neu überprüfen und bewerten lassen.