Asylwerber (18) nach Messerstich schwer verletzt

Ein 18-jähriger Syrer wurde am Montagabend in Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) von einem Unbekannten niedergestochen und lebensbedrohlich verletzt.

Mit seinem Bruder (17) spazierte ein 18-Jähriger am Montag gegen 21:10 Uhr über den Parkplatz hinter einer Wohnhausanlage in Wimpassing. Von hinten soll dann ein unbekannter Täter auf das Brüderpaar zugelaufen sein und rammte dem 18-Jährigen ein Messer in den Rücken.Die Klinge traf den jungen Syrer beim linken hinteren Schulterblatt und verletzte ihn im Bereich der Lunge schwer. Das Opfer wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert, die Verletzungen sind lebensbedrohlich.Der bislang unbekannte männliche Täter soll mit einer grünen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein und flüchtete in Richtung einer Parkanlage in Wimpassing. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ternitz unter der Telefonnummer 059133 3361 erbeten.