Täter belästigte Joggerin, raubte ihr dann das Handy

Die Polizei fahndet derzeit nach einem noch unbekannten Täter, der einer 43-Jährigen bei der Joggingrunde in Vösendorf (Mödling) das Handy gestohlen haben soll.

Dreister Fall von Belästigung und anschließendem Raub: Ein derzeit noch unbekannter Täter soll am 1. Dezember einer 43-Jährigen das Handy entrissen und geraubt haben.Die Frau war gerade auf einem parallel zur S1 verlaufenden Weg auf Höhe des Tunnels Vösendorf joggen, als sich der Mann ihr plötzlich in den Weg gestellt haben soll. Er sprach sie obszön an, entriss ihr dann das Handy und lief davon. Die 43-Jährige blieb unverletzt."Die sofortige Fahndung nach dem in Richtung Postamt Vösendorf flüchtigen Täter verlief negativ", berichtet Polizei-Sprecher Walter Schwarzenecker am Mittwochvormittag.Die Exekutive fahndet nun mit Hilfe eines angefertigten Phantombilds nach dem Mann.Etwa 40-45 Jahre alt, 170-175 cm groß, dunkle ca. 5-10 cm lange fettige / strähnige Haare, auffällige, vermutlich unverheilte Narbe an der Oberlippe, deutschsprachig. Bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, weißem Shirt, blauer Jeans.