Tausende Kenianer feierten Kipchoge-Rekord

Eliud Kipchoge hat Geschichte geschrieben. Der 34-Jährige durchbrach in Wien die Zwei-Stunden-Schallmauer, lief die 42,195 Kilometer in 1:59,40.

Das wollten sich tausende Kenianer in der Heimat des Marathon-Rekordhalters nicht entgehen lassen. Denn Kipchoge ist auf dem afrikanischen Kontinent ein Star, ist Olympiasieger und Weltmeister.Den Jahrhundert-Lauf des 34-jährigen Kenianers verfolgten tausende Fans beim Public Viewing in Kipchoges Heimat.Und beim Durchlaufen der Ziellinie kannte der Jubel in der kenianischen Stadt Eldoret keine Grenzen. Tausende Fans feierten bei lauter Musik den Rekord ihres Idols, jubelten auf den Straßen der kenianischen Stadt.Sie alle waren Zeuge eines denkwürdigen Ereignisses, das um die Welt geht.