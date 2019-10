Tausende Salzburg-Fans reisen mit nach Liverpool

Liverpool ist fest in Salzburger Hand! Am Mittwoch haben sich noch rund 1.000 Fans auf den Weg zum Champions-League-Highlight nach Liverpool gemacht. Anstoß ist um 21 Uhr.

Liverpool, Anfield Road, "You?ll Never Walk Alone" – und dann vielleicht eine Sternstunde. All das wollen tausende Fans von Red Bull Salzburg auf der ersten Champions-League-Auswärtsreise miterleben.Die gut 2.600 Tickets des Auswärtssektors sind schon seit Wochen ausverkauft. Insgesamt sind knapp 3.000 Bullen-Fans in Liverpool – so viele wie noch nie.Am Mittwoch hoben sechs vom Klub organisierte Charterflieger von den Flughäfen Salzburg und Linz Richtung Liverpool ab. Die restlichen Fans hatten ihre Anreise individuell organisiert.An der Merseyside sind die Bullen-Fans jedenfalls nicht zu übersehen. Viele tragen Tracht, sind bei frischen 13 Grad in Fanartikel eingehüllt.Von den Albert Docks bis hin zum Stadtkern rund um den legendären Cavern Club hört man immer wieder Fangesänge. Bevor es dann am Abend Richtung Anfield Road geht.Dort wird um 21 Uhr angepfiffen. Vor 50.000 begeisterten "Reds"-Fans. Und knapp 3.000 Salzburgern.