Tausende tote Fische in griechischem See entdeckt

Am Koroneia-See im Norden Griechenlands ist es abermals zu einem Massensterben von Fischen gekommen.

Ursache sind steigende Temperaturen und ein sinkender Wasserspiegel. Umweltschützer bemängeln aber auch, dass zu wenig getan wird, um den See zu schützen.Seit 1996 ist es schon mehrmals zu einem Massensterben von Fischen und Vögeln in dem See, der eigentlich im Rahmen eines EU-Programmes unter Schutz steht, gekommen.