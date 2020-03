Taxifahrer kurvt mit teurem Sportwagen durch Wien

Mit einem Taxi durch die Stadt kurven ist normalerweise nicht so aufregend, allerdings erinnert dieses Gefährt an die französische Komödie "Taxi" aus dem Jahr 1998.

"Hierbei handelt es sich wohl um das PS-stärkste Taxi in Wien", schreibt ""-Leserreporter Thomas, kurz nachdem er die Fotos von einem Honda Civic Type R-Taxi von seinem Bruder weitergeleitet bekommen hat.Das Auto, das am Donnerstag am Opernring entdeckt wurde, fällt besonders durch die drei Auspuffe, der knallblauen Lackierung und den goldenen Felgen auf. Besonders ist auch, dass es sich bei diesem Honda um ein Taxi handelt. Kunden dürften sich allerdings über das ungewöhnliche Gefährt freuen.