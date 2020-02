Tchibo mascherlt alle 135 Filialen auf

Genau 70 Jahre nach der Gründung in Hamburg verpasst Kaffeeriese Tchibo den österreichischen Shops eine neue, moderne Optik.

Erster Store eröffnet

Lässige Kronleuchter, gebürstetes Metall, weiße Fliesen, Holzelemente, dunklere Wände, um Produkte besser zur Geltung zu bringen, unverpackt präsentierte Ware, Coffee- und Snacks to go.Ein erster "Concept-Store" im "Industrial Design" wurde in Linz bereits eröffnet, nun folgt einer in der Wiener Mariahilfer Straße 34. Mittelfristig sollen laut Österreich-Chef Harald J. Mayer alle 135 heimischen Standorte umgebaut werden. Jährliches Investvolumen: rund 5 Millionen.Insgesamt läuft das Geschäft laut Mayer gut. 2018 wurden 325 Millionen umgesetzt, für heuer wird eine ähnliche Größenordnung erwartet. Spannend – bereits 60 Prozent (während des Jahres) bis 80 Prozent (um Weihnachten) des Umsatzes spült die Produktpalette abseits des klassischen Kaffeegeschäfts in die Kassen.