Teammanagerin hat zu Alaba "engeres Verhältnis"

Kathleen Krüger ist die Macherin hinter der Bayern-Meisterserie. Die 34-Jährige kümmert sich als Teammanagerin um die hochbezahlten Bayern-Profis. Und hat besonders zu ÖFB-Star David Alaba einen ganz engen Draht.

Die Ex-Fußballerin ist für die großen und kleinen Anliegen der Münchner Stars zuständig "Der eine Spieler möchte vielleicht bei jedem Spiel unbedingt eine digitale Waage auf seinem Zimmer haben. Solche Kleinigkeiten gibt?s, die ich aber auch gerne leisten möchte. Denn dadurch fühlt sich der Spieler wohler", erklärte die 34-Jährige im Bayern-Podcast ihre Aufgaben.Doch zu drei Fußballern hat die Teammanagerin ein ganz besonders enges Verhältnis, wie sie verriet: ÖFB-Ass David Alaba, Serge Gnabry und Joshua Kimmich.Doch wer würde die mit einer Panne liegen gebliebene 34-Jährige zuerst abholen? "Serge Gnabry. Wir haben einen engen Draht zueinander. Oh Gott, jetzt wird David Alaba mir wahrscheinlich an die Gurgel springen", lachte Krüger.Nachsatz: "Es gibt einfach einige Spieler, die sich auch mal vor dem Training eine halbe Stunde zu mir ins Büro setzen. Dann quatscht man auch mal über private Dinge. Dazu gehören Serge, David und Joshua."Ihren Job verdankt die ehemalige Fußballerin allerdings dem zurückgetretenen Bayern-Boss Uli Hoeneß. "Eines Tages hat er mich auf dem Gelände angesprochen, was ich denn so im Detail bei der Frauen-Abteilung machen würde. Dann hat er mir gesagt, dass sie jemanden suchen, der den Christian Nerlinger in der Organisation unterstützt. Dann war ich erst einmal überrumpelt. Ich habe dann gesagt: ,Natürlich kann ich mir das vorstellen.?"Drei Monate nach dem Gespräch fing sie an. Mit Erfolg, wie sieben Titel in Serie zeigen.