Tennis-Star verliert auch auf der Konsole jedes Spiel

Genie Bouchard war vor sechs Jahren die Nummer 5 der Tennis-Welt, doch mittlerweile hinkt sie der Weltspitze nur noch hinterher – sowohl im echten Leben als auch auf der Playstation.

"Ich spiele heute bei einem virtuellen Tennis-Turnier mit", teilte Eugenie Bouchard ihren 2,1 Millionen Followern auf Instagram mit.Doch noch vor dem ersten virtuellen Aufschlag wurde die 26-jährige Kanadierin mit Spott überhäuft. "Das Spiel ist nur realistisch, wenn du in der ersten Runde rausfliegst", stichelte ein User. Und er sollte Recht behalten: Bouchard verlor bei den virtuellen Madrid Open all ihre drei Vorrundenspiele gegen Angelique Kerber, Kiki Bertens und Donna Vekic.Auch ihr Manager Chris McCormack konnte sich daraufhin einen Seitenhieb nicht verkneifen. "Schon wieder verloren?", fragte er und spielte damit auf Bouchards Negativserie von zwölf Erstrunden-Pleiten in Folge aus dem Vorjahr an. Kein Wunder, dass die Weltrangliste sie nur noch auf Platz 332 ausspuckt."Genie" selbst ließ sich davon aber nicht unterkriegen. "Dieses Tennis-Spiel spiele ich nie wieder", scherzte sie. "Ich muss mich fest dazu überwinden, jetzt nicht zu fluchen." Sie versteigert jetzt lieber bei der «ALL IN Challenge» wie andere Sport-Stars auch ein ganz persönliches Fan-Erlebnis zugunsten armer Menschen. Als Hauptgewinn winkt immerhin ein Dinner mit ihr höchstpersönlich...