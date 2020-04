Tennis-Star veröffentlicht Nummer von Rüpel Kyrgios

Tennis-Rüpel Nick Kyrgios feierte am Montag seinen 25. Geburtstag. Stefanos Tsitsipas machte ihm ein ganz besonderes "Geschenk".

Der griechische ATP-Finals-Gewinner hatte auf Instagram ein Bild gepostet, auf dem er ein Schild mit der Aufschrift "Call Me" ("Ruft mich an") hochhält. Darunter eine Telefonnummer – die von Kyrgios.Beim Australier läutete das Smartphone daraufhin pausenlos. "Du bist ein Idiot. An alle: Hört auf, mich anzurufen", kommentierte Kyrgios den Geburtstags-Scherz. So richtig ernst meinte es der australische Tennis-Rüpel aber nicht, fügte drei Freudentränen-Emojis an.